كأس العالم للأندية - السومة مع الوداد ولاجامي رفقة الهلال والترجي بدون صفقات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

لمعرفة قائمة فريق الأهلي بالأرقام.

وشهدت قوائم الفرق العربية تواجد عمر السومة على رأس قائمة الوداد المغربي كما تم قيد علي لاجامي في قائمة الهلال بينما يدخل الترجي بدون صفقات جديدة.

ويزين رامي ربيعة قائمة فريق العين الإماراتي.

ويستعرض لكم FilGoal.com قائمة الفرق العربية في المونديال.

قائمة الوداد

حراسة المرمى: يوسف مطيع - المهدي بنعبيد - عمر أقزداو.

الدفاع: محمد مفيد - عبد المنعم بوطويل - جمال حركاس - فهد موفي - بارت مايرز - أيوب بوشتة - جويريلمي فيريرا.

الوسط : إسماعيل المترجي - ميكائيل مالسا - أرثور - المهدي موباريك - أسامة الزمراوي - عزيز كي - إسماعيل بنقطيب - بيدرينيو - ياسين بناني - محتو ريان.

الهجوم: لورش - رايحي محمد - صامويل أوبينج - نور الدين أمرابط - فتحي زكريا - كاسيوس مايلولا - مواليمو - حمزة الهنوري - عمر السومة.

قائمة الترجي

حراسة المرمى: أمان الله مميش - مختار العيفاوي - صدقي الدبشي - بشير بن سعيد.

الدفاع: قصي سيميري - ياسين مرياح - حمزة الجلاسي - رائد بوشنيبة - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة - أيمن بن محمد - إلياس بوزيان - محمد عزيز القوضاعي.

الوسط: محمد بن علي - محمد وائل الدربالي - حسام تقا - يان ساس - يوسف البلايلي - أونينشي أوجبيلو - زكريا العايب - عبد الرحمان كوناتي - خليل القنيشي.

الهجوم: رودريجو رودريجيز - هيثم ضو - أشرف الجبري - إلياس موكوانا - شهاب الجبالي - قصي معشة - شهاب الجبالي - محمد موحلي - محمد ريان الحمروني - أبو بكر دياكيتي.

قائمة الهلال

حراسة المرمى: محمد اليامي - ياسين بونو - أحمد أبو راسين - عبد الإله الغامدي.

الدفاع: كاليدو كوليبالي - خليفة الدوسري - علي البليهي - ياسر الشهراني - جواو كانسيلو - متعب الحربي - ريان الغامدي - صالح البرناوي - سعود هارون - سعد المسماري - علي لاجامي - حسان التمبكتي - حمد اليامي.

الوسط: رنان لودي - خالد الغنام - روبن نيفيز - محمد القحطاني - ناصر الدوسري - مصعب الجوير - ميلينكوفيتش سافيتش - كايو سيزار - محمد كنو - سالم الدوسري - محمد بن محيش - عبد العزيز هدهود - مالكوم - عبد الإله المالكي.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش - ماركوس ليوناردو - تركي الغميل - عبد الله الحمدان.

قائمة العين

حراسة المرمى: روي باتريسيو - خالد عيسى - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: كوامي أوتون - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - رامي ربيعة - فابيو كاردوسو - فاكوندو زابالا - كوماري ميشيل درامان - أمادو نيانج - أديس باسيتش.

الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر - ماتياس سيجوفيا - محمد عباس - جونتاس سانتوس - إيريك يورجينس - ماتيو سنابريا - ماتياس بلاسيوس - سفيان رحيمي - نسيم الشاذلي - حازم عباس - عبد الكريم تراوري - جوشوا أودو.

الهجوم: لابا كودجو - أليخاندرو كاكو - حسين رحيمي - محمد عوض الله - هاليرو ساركي - جوستا أبيانجي.

ويأتي جدول مواعيد الفرق العربية في المونديال كالآتي:

إنتر ميامي × الأهلي.. الثالثة فجر يوم 15 يونيو.

فلامنجو × الترجي.. الرابعة فجر يوم 17 يونيو

الوداد × مانشستر سيتي.. السابعة مساء يوم 18 يونيو

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 10 مساء يوم 18 يونيو

العين × يوفنتوس.. الرابعة فجر يوم 19 يونيو

الأهلي × بالميراس .. السابعة مساء يوم 19 يونيو

كلوب ليون × الترجي.. الواحدة صباح يوم 21 يونيو

يوفنتوس × الوداد.. السابعة مساء يوم 22 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الثانية صباحا يوم 23 يونيو

مانشستر سيتي × العين.. الرابعة فجر يوم 23 يونيو

الأهلي × بورتو.. الرابعة فجر يوم 24 يونيو

الترجي × تشيلسي.. الرابعة فجر يوم 25 يونيو

الوداد × العين.. الساعة 10 مساء يوم 26 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الرابعة فجر يوم 27 يونيو