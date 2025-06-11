كأس العالم للأندية - ديانج بالرقم 23 وعطية الله 54.. الكشف عن قائمة الأهلي بالأرقام

كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي حصول أليو ديانج على الرقم 23 بدلا من 15 رقمه السابق وقت تواجده في الأهلي.

بينما حصل يحيى عطية الله على رقم 54.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالأرقام كالآتي:

حراسة المرمى:

1- محمد الشناوي

31- مصطفى شوبير

37- مصطفى مخلوف

26- محمد سيحا

الدفاع

30- محمد هاني

2- خالد عبد الفتاح

3- عمر كمال

6- ياسر إبراهيم

15- أشرف داري

4- أحمد رمضان

54- يحيى عطية الله

11- كريم الدبيس

27- مصطفى العش

الوسط

13- مروان عطية

5- محمد علي بن رمضان

8- حمدي فتحي

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

7- محمود تريزيجيه

14- حسين الشحات

17- أشرف بنشرقي

19- محمد مجدي أفشة

22- إمام عاشور

25- أحمد زيزو

29- طاهر محمد

36- أحمد كوكا

الهجوم

9- وسام أبو علي

10- نيتس جراديشار

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)