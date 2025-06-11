آيت نوري: سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده

أعرب الجزائري ريان آيت نوري عن سعادته البالغة بعد الانضمام لمانشستر سيتي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين ضم الجزائري ريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون.

وقال آيت نوري عبر موقع ناديه الرسمي: "سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده، هذا الفريق يضم لاعبين من الطراز الرفيع. اللعب ضد سيتي كان دائما صعبا للغاية لأن جودة لاعبيه مذهلة".

وأضاف "بالتأكيد مانشستر سيتي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وأريد أن أتعلم منهم في التدريبات والمباريات".

وعن زميله السابق في ولفرهامبتون والحالي في مانشستر سيتي (ماتيوس نونيز) أوضح "لقد تحدثت معه، كنا دائمًا معا عندما كنا في وولفرهامبتون".

وتابع "تحدثت معه قليلا، وأخبرني عن المدينة، لم نتحدث عن كرة القدم، بل عن المدينة والحياة في مانشستر، وأنا متحمس جدا للانضمام إلى ماتيوس مرة أخرى".

اللاعب لن يكون أول جزائري ينضم إلى صفوف سيتي بل الخامس، بعد جمال عبدون وعلي بن عربية وجمال بلماضي ورياض محرز.

كما أنه ليس أول جزائري يزامل عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، فقد تزامل النجم المصري مع فارس شايبي في آينتراخت فرانكفورت من قبل.

آيت نوري البالغ من العمر 23 عاما والذي خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري انضم إلى ولفرهامبتون قبل 5 مواسم.

وشارك نوري الظهير الأيسر لولفرهامبتون الموسم المنصرم في 41 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7، في الموسم الأنجح للاعب مع الفريق الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق.