كأس العالم للأندية - مبابي وفينسيوس وصفقتين جديدتين على رأس اختيارات ألونسو في قائمة ريال مدريد

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

ديان هاوسن وتشابي ألونسو

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد قائمة فريقه التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كاس العالم للأندية بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمت القائمة الثنائي الجديد، ترينت ألكسندر أرنولد القادم من ليفربول، ودين هاوسن مدافع بورنموث.

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كما تواجد لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز في قائمة ريال مدريد حيث سيخوضان البطولة الأخيرة بقميص الملكي.

ويعول ألونسو على كيليان مبابي وفينسيوس جونيور ورودريجو في قيادة هجوم ريال مدريد.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو مسيتري

الدفاع: داني كارفاخال - دين هاوسن - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - خيسوس فورتيا - دييجو أجوادو - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ماريو مارتن - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونوالو جارسيا - فيكتور مونوز.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

المجموعة الثامنة.. موسم مخيب وبداية جديدة للجميع.

كاس العالم للأندية ريال مدريد
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