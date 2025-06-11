كأس العالم للأندية - على رأسها السومة.. تقرير مغربي يكشف قائمة الوداد

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر السومة - سوريا

كشف تقرير مغربي عن قائمة فريق الوداد التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق بعد أيام قليلة منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن قائمة الوداد ضمت المهاجم الدولي السوري عمر السومة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية – المجموعة السادسة.. ممثل أوروبا هو الأقل تاريخيًا كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب كأس العالم للأندية - بعثة الوداد تصل إلى أمريكا إنفانتينو: خوض الأهلي افتتاح كأس العالم للأندية سيدخله التاريخ.. وهو أكثر من مجرد نادي

وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد أشارت إلى توقيع السومة مخالصة مالية مع نادي العروبة واتفاقه على الانتقال لنادي الوداد.

وجاءت قائمة الوداد وفقا للتقرير المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع - المهدي بنعبيد - عمر أقزداو

الدفاع: محمد مفيد - عبد المنعم بوطويل - جمال حركاس - فهد موفي - بارت مايرز - أيوب بوشتة - جويريلمي فيريرا

الوسط : إسماعيل المترجي - ميكائيل مالسا - أرثور - المهدي موباريك - أسامة الزمراوي - إسماعيل بنقطيب - بيدرينيو - ياسين بناني - محتو ريان

الهجوم: لورش - رايحي محمد - صامويل أوبينج - نور الدين أمرابط - فتحي زكرياء - كاسيوس مايلولا - عزيز كي - مواليمو - حمزة الهنوري - عمر السومة.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب

كاس العالم للأندية عمر السومة الوداد
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ميسي وثلاثي برشلونة السابق على رأس قائمة إنتر ميامي بلايلي يوضح موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. وطموح الترجي طاهر: المنافسة مع زيزو وبنشرقي لا تزعجني.. وهذا الفارق بين كولر وريبيرو كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة كأس العالم للأندية - رئيس الهلال: تعاقدنا مع المدرب الأفضل بالعالم.. والمزيدات الغير منطقية حرمتنا من الصفقات شوبير: أنا تحت أمر الأهلي بشأن مستقبلي.. ومواجهة ميسي تمنح المباراة اهتمام أكبر كأس العالم للأندية - استبعاد جريليش.. وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي كأس العالم للأندية - مبابي وفينسيوس وصفقتين جديدتين على رأس اختيارات ألونسو في قائمة ريال مدريد
أخر الأخبار
خبر في الجول - أحمد حمدي غاضب من إدارة الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ميسي وثلاثي برشلونة السابق على رأس قائمة إنتر ميامي 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
بلايلي يوضح موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. وطموح الترجي 25 دقيقة | كأس العالم للأندية
طاهر: المنافسة مع زيزو وبنشرقي لا تزعجني.. وهذا الفارق بين كولر وريبيرو 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
التجربة الأولى.. بيزاكاني مدربا جديدا لـ كالياري ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - رئيس الهلال: تعاقدنا مع المدرب الأفضل بالعالم.. والمزيدات الغير منطقية حرمتنا من الصفقات 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - عاصم مرعي يقود أهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الإفريقي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 خبر في الجول - الأهلي يتحرك لشكوى ومقاضاة عضو مجلس إدارة الزمالك
/articles/507028/كأس-العالم-للأندية-على-رأسها-السومة-تقرير-مغربي-يكشف-قائمة-الوداد