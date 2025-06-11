كأس العالم للأندية - على رأسها السومة.. تقرير مغربي يكشف قائمة الوداد

كشف تقرير مغربي عن قائمة فريق الوداد التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق بعد أيام قليلة منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن قائمة الوداد ضمت المهاجم الدولي السوري عمر السومة.

وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد أشارت إلى توقيع السومة مخالصة مالية مع نادي العروبة واتفاقه على الانتقال لنادي الوداد.

وجاءت قائمة الوداد وفقا للتقرير المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع - المهدي بنعبيد - عمر أقزداو

الدفاع: محمد مفيد - عبد المنعم بوطويل - جمال حركاس - فهد موفي - بارت مايرز - أيوب بوشتة - جويريلمي فيريرا

الوسط : إسماعيل المترجي - ميكائيل مالسا - أرثور - المهدي موباريك - أسامة الزمراوي - إسماعيل بنقطيب - بيدرينيو - ياسين بناني - محتو ريان

الهجوم: لورش - رايحي محمد - صامويل أوبينج - نور الدين أمرابط - فتحي زكرياء - كاسيوس مايلولا - عزيز كي - مواليمو - حمزة الهنوري - عمر السومة.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

كأس العالم للأندية – المجموعة السابعة.. صحوة متأخرة واختبار صعب للعرب