الاتحاد السكندري يعلن تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 18:12

كتب : هاني العوضي

محمد عمر - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة بعد قرار مجلس إدارة النادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري عن قرار تكليف محمد عمر في بيان رسمي.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:

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"قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري تكليف محمد عمر أحد كبار اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد ومنتخب مصر، وصاحب الخبرات العظيمة خلال مسيرته الطويلة مع كرة القدم المصرية بتولي مهام رئيس لجنة كرة القدم بالنادي".

"وكذلك تفويضه في اختيار باقي أعضاء اللجنة على أن يكون للجنة كافة الصلاحيات في هذا الملف، تمهيدا لرفع تقريرها لمجلس الإدارة لاعتماد اللجنة الفنية للفريق في الموسم الجديد وتحديد قائمة اللاعبين المنتظر توجيه الشكر لهم والتعاقدات والتدعيمات الجديدة".

"وجاء قرار مجلس إدارة النادي نظرا لضرورة تدعيم منظومة كرة القدم بزعيم اثغر بأحد أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة والخبرات الكبيرة".

"وبناء على ما تقدم تم التواصل مع محمد عمر بوصفه أحد أبناء النادي الأوفياء لبحث سبل دعم ومساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة والهامة، لما له من خبرات عميقة وكبيرة سوف تساهم بشكل كبير وفعال في دعم الفريق بشكل عام خلال المرحلة المقبلة".

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم المنقضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري ضمن مجموعة المنافسة على الهبوط.

وجمع الاتحاد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركزين المؤديين للهبوط قبل أن يتم إلغاء الهبوط بعد اجتماع مجلس إدارة رابطة الأندية.

الاتحاد السكندري محمد عمر
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