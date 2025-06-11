صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة أفضل أداء فردي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

يتنافس الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل أداء فردي في إحدى مباريات موسم الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وينافس 10 لاعبين على الجائزة، بينهم صلاح ومرموش.

ودخل صلاح المنافسة بأداءه أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 بملعب سانت جيمس بارك حين سجل هدفين وصنع هدفا.

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أما مرموش فقد افتتح عداده التهديفي مع سيتي في مباراة نيوكاسل على ملعب الاتحاد عندما سجل 3 أهداف "هاتريك".

المتنافسون على الجائزة هم:

محمد صلاح (ليفربول ) ضد نيوكاسل يونايتد

عمر مرموش (مانشستر سيتي) ضد نيوكاسل يونايتد

كول بالمر (تشيلسي) أمام برايتون

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) ضد إبسويتش تاون

أماد ديالو (مانشستر يونايتد) أمام ​​ساوثامبتون

جاستن كلويفرت (بورنموث) ضد نيوكاسل

دانجو واتارا (بورنموث) أمام نوتنجهام فورست

كريس وود (نوتنجهام فورست) ضد برايتون

مايلز لويس سكيلي (أرسنال) ضد مانشستر سيتي

برايان مبيومو (برينتفورد) أمام برايتون

يذكر أن محمد صلاح حصد جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي لهداف المسابقة، وأفضل صانع أهداف.

بينما توج مرموش بجائزة أفضل هدف في الموسم، بهدفه الصاروخي ضد بورنموث.

محمد صلاح عمر مرموش الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي
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