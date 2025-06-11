إنفانتينو: خوض الأهلي افتتاح كأس العالم للأندية سيدخله التاريخ.. وهو أكثر من مجرد نادي

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن خوض الأهلي مباراة الافتتاح للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكله الجديد يعد حدثا تاريخيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو الجاري.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر موقع الأهلي: "أعتقد أنه لفخر كبير لفريق مثل الأهلي أن يلعب افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية".

وواصل "الجميع يعرف أن الأهلي فريق تاريخي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ الكرة الإفريقية ولديه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم وأتوقع حضور عدد كبير منهم إلى هنا".

وتابع "المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم هي حدث سيدخل تاريخ كرة القدم وتواجد الأهلي في هذه البطولة ولعبه الافتتاح سيدخلانه تاريخ اللعبة وأنا سعيد لكل أصدقائي في مصر والنادي الأهلي".

وشدد "جماهير الأهلي لديها شغف كبير لأنه ليس مجرد فريق كرة قدم، لقد زرته من قبل وأعرف شغف الجماهير الذين يمثل لهم الأهلي الحياة، إنه أمر خاص ومميز وهو ما يجعل حتى المحايدين يشجعون الأهلي حينما يرونه".

وأتم "هيا يا شباب تعالوا تعالى إلى هنا واستمتعوا بفريقكم وبكأس العالم، هذا حدث عالمي وسيكون رائعا".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.