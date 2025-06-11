في الجول يكشف قيمة صفقة انتقال العش إلى الأهلي بعد اتفاق الناديين على بند الشراء

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 01:17

كتب : FilGoal

مصطفى العش - الأهلي - البنك

حسم النادي الأهلي صفقة انتقال مصطفى العش من زد بعد إعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

مصطفى العش

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

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وعلم FilGoal.com إجمالي تكلفة انتقال مصطفى العش إلى الأهلي هي 75 مليون جنيه لـ زد.

وكانت قد تمت الصفقة قبل فترة بعدما استعاره الأهلي أولا ثم اتفق الطرفان على انتقال اللاعب بشكل نهائي في وقت لاحق بعد محادثات جمعت إدارة الناديين.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا في ميامي ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم للأندية.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

بينما حسم باتشوكا الفوز بالمباراة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

الأهلي زد مصطفى العش
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