السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ

فاز منتخب السنغال على حساب إنجلترا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نوتينجهام.

تقدم المنتخب الإنجليزي مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق هاري كين.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك إسماعيلا سار التعادل للسنغال في الدقيقة 40، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح حبيب ديارا في تسجيل الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 62.

وألغى الحكم هدفا لمنتخب إنجلترا عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 85 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح شيخ سابالي في تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة بعد انفراده بالحارس ديان هيندرسون.

وتعد تلك المباراة الودية الثانية للسنغال في توقف يونيو.

وتعادل أسود التيرانجا أمام أيرلندا بهدف لكل فريق يوم الجمعة 6 يونيو.

وسجل هاري كين في مباراته الرابعة التي خاضها المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل منذ توليه المسؤولية.

وشكل المنتخب السنغالي خطورة كبيرة على مرمى إنجلترا، حيث سدد أسود التيرانجا 6 تسديدات على المرمى في الشوط الأول، كأكثر منتخب يسدد على مرمى إنجلترا منذ مواجهة البرازيل في يونيو 2013.

كما تعد تلك أول مرة يخسر فيها المنتخب الإنجليزي بثلاثية بعد التقدم بهدف في مباراة على ملعبه، منذ الخسارة أمام البرازيل في يونيو 1995.

وخسر منتخب إنجلترا بأول هزيمة على الإطلاق أمام منافس إفريقي.

المنتخب الإنجليزي تلقى الخسارة في مباراته رقم 22 أمام منافس إفريقيا، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مرات.

كما تعد تلك المرة الأولى التي يتلقى فيها منتخب إنجلترا 3 أهداف أو أكثر أمام منافس إفريقي.

وتعرض منتخب إنجلترا لأول خسارة تحت قيادة توماس توخيل الذي تولى الإدارة الفنية للأسود الثلاثية في أكتوبر 2024، بعدما حقق الفوز أمام ألبانيا 2-0، ولاتفيا 3-0، وأندورا 1-0، قبل الخسارة أمام السنغال.