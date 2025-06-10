عودة لم تكتمل.. الجزائر تخسر أمام السويد وديا

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

الجزائر أمام السويد - مباراة ودية

خسر منتخب الجزائر أمام منافسه السويد بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ستروبري أرينا " في العاصمة ستوكهولم.

ورغم تقدم منتخب السويد برباعية، إلا أن لاعبو الجزائر نجحوا في العودة وتسجيل 3 أهداف.

انتهى الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين سجلهما كين سيما في الدقيقتين 14، و39.

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ومع بداية الشوط الثاني أضاف كين سيما الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.

وأضاف أنطون ساليتروس الهدف الرابع للسويد في الدقيقة 56.

ونجح إسماعيل بن ناصر بتسجيل الهدف الأول للجزائر بتصويبة صاروخية في الشباك في الدقيقة 64.

وسجل ياسين بنزية الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يختتم نبيل بن طالب أهداف المنتخب الجزائري والمباراة في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وتعد تلك المباراة الودية الثانية للجزائر خلال التوقف الدولي في يونيو.

ونجح محاربو الصحراء في الفوز على حساب رواندا 2-0 قبل 5 أيام.

الجزائر السويد
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