كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال

تعرض نادي الهلال السعودي لصدمة جديدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتنتهي فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية تنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض عرضا من نادي الهلال.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال عرض راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو، مع دفع 65 مليون يورو لسبورتنج لشبونة للحصول على المهاجم السويدي.

وفتح الهلال المفاوضات مع المهاجم السويدي بعد فشله في ضم فيكتور أوسيمين والذي فضل البقاء في أوروبا.

الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ناولي لكن الأمور توقفت قبل إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.