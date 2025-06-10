كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

تعرض نادي الهلال السعودي لصدمة جديدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتنتهي فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية تنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض عرضا من نادي الهلال.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - أثليتك: الهلال يسابق الوقت لضم كانتي على سبيل الإعارة الهلال يكشف قميصه الخاص بكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - النصر يوافق على انتقال لاجامي للهلال مبكرا تقرير: داروين نونيز لا يمانع الانتقال إلى الهلال

وأوضحت الصحيفة أن الهلال عرض راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو، مع دفع 65 مليون يورو لسبورتنج لشبونة للحصول على المهاجم السويدي.

وفتح الهلال المفاوضات مع المهاجم السويدي بعد فشله في ضم فيكتور أوسيمين والذي فضل البقاء في أوروبا.

الهلال كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ناولي لكن الأمور توقفت قبل إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

فيكتور جيوكيريس الهلال السعودي
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا السومة يخالص العروبة.. ويقترب من الوداد لخوض كأس العالم للأندية الرياضية: بعثة السعودية تطير فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (1)-(2) أستراليا.. متأهل جديد للمونديال تصفيات كأس العالم - سالم الدوسري يقود السعودية أمام أستراليا كأس العالم للأندية - أثليتك: الهلال يسابق الوقت لضم كانتي على سبيل الإعارة أهلي جدة ينتظر العروض الرسمية لـ سان ماكسيمان الهلال يكشف قميصه الخاص بكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - عبد الله عبد السلام يعتذرعن عدم الانضمام للمنتخب قبل بطولة العالم 22 دقيقة | كرة طائرة
رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز 38 دقيقة | ميركاتو
منتخب عربي وحيد يتصدر قائمة المتأهلين من آسيا لكأس العالم.. وموعد ونظام الملحق ساعة | آسيا
تصفيات كأس العالم - السعودية إلى الملحق الآسيوي بعد الخسارة من أستراليا ساعة | سعودي في الجول
ضاع حلم الفدائي.. عُمان تخطف بطاقة التأهل للملحق من فلسطين بهدف +90 ساعة | الوطن العربي
الشحات يتحدث عن مستقبله مع الأهلي والتضحية للعودة.. وضغط الصفقات الجديدة ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - ربيعة والأخوان رحيمي والشاذلي على رأس قائمة العين 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506974/كأس-العالم-للأندية-ليكيب-جيوكيريس-يرفض-الانضمام-للهلال