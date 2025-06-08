دي مارزيو: انتهت.. أوسيمين يرفض عرض الهلال

أغلق فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي الباب أمام فرصة انضمامه لـ الهلال السعودي.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي نابولي الهلال

وارتبط اسم أوسيمين بالانضمام للهلال السعودي عقب تعيين سيموني إنزاجي مديرا فنيا للفريق الأسبوع الماضي.

وكشف جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات أن "فيكتور أوسيمين لن ينضم للهلال، المهاجم أصدر قراره النهائي وقرر عدم إعطاء الضوء الأخضر لإتمام التعاقد".

وكان الهلال قد قدم عرضا بقيمة 65 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية لنابولي من أجل ضم النيجيري.

ولعب أوسيمين الموسم المنصرم في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نابولي.

وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

وحاول الهلال ضم أوسيمين لقيادة هجوم الزعيم في مونديال الأندية.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو