ليفربول يعلن مواجهة بلباو وديا قبل انطلاق الموسم الجديد

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن نادي ليفربول ملاقاة أتليتك بلباو وديا قبل انطلاق الموسم الجديد.

سيلعب ليفربول مباراتين وديتين متتاليتين ضد بلباو يوم 4 أغسطس على ملعب أنفيلد.

مواجهة بلباو ستكون الأخيرة التي يلعب ليفربول قبل بداية الموسم الجديد رسميا.

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إذ يبدأ الموسم الجديد بملاقاة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية.

ويبدأ ليفربول مبارياته الاستعدادية للموسم الجديد بملاقاة بريستون يوم 13 يوليو.

ثم يطير إلى آسيا لملاقاة ميلان يوم 26 من الشهر نفسه، ويوكوهاما إف مارينوس يوم 30.

على أن يختتم ودياته بمواجهة بلباو يوم 4 أغسطس.

ليفربول أتليتك بلباو
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