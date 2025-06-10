جوارديولا يستعين برجال ليفربول
الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 12:08
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي ضم الثنائي بيب لايندرز وجيمس فرينش إلى الجهاز الفني لبيب جوارديولا.
لايندرز كان مساعدا ليورجن كلوب في تدريب ليفربول، بينما عمل فرينش كمحلل أداء في ليفربول لمدة 13 عاما.
وأوضح سيتي أن بيب لايندرز سيكون مساعدا لبيب جوارديولا.
بينما سيركز جيمس فرينش على تحليل الكرات الثابتة.
وعمل فرينش في أنفيلد منذ عام 2012، وعمل تحت قيادة يورجن كلوب وأرني سلوت.
فيما تولى لايندرز تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي في الموسم المنقضي وتمت إقالته لسوء النتائج، بعد رحيله مع كلوب بنهاية موسم 2023-2024.
وقاد بيب سالزبورج في 28 مباراة وفاز في 13 وتعادل في 7 وخسر 8.
وكان الهولندي المساعد السابق لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2018 حتى 2024.
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