الدبيس: نسعى للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية وتحقيق التاريخ

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي - التتويج بلقب الدوري

يهدف كريم الدبيس لاعب الأهلي إلى وصول فريقه لأبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الدبيس للمركز الإعلامي لناديه: "سأبذل قصارى جهدي من أجل اللعب أساسيا، والأهلي فريق كبير ولديه عناصر مميزة بالإضافة للتدعيمات الأخيرة، وقائمة الفريق حاليا قوية، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية قوية من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال البطولة".

وأضاف "مواجهة باتشوكا الودية كانت مفيدة لنا، لم نقدم أفضل أداء خلال المباراة والرطوبة كانت عالية، ورغم ذلك نفذنا الأمور الفنية والخططية بنسبة 70%، والقادم سيكون أفضل، والمباريات المقبلة ستكون جيدة، ونتمنى الفوز بها".

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وكشف "وصلنا إلى أمريكا مبكرا للتعود على الأجواء والملاعب والرطوبة، ضبط الساعة البيولوجية والتأقلم على المواعيد في ظل فارق التوقيت مع مصر".

وأكمل "أتمنى أن نصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل لقاء الافتتاح والذي يعد تاريخيا عندما نلتقي إنتر ميامي وهذا بمثابة دفعة معنوية هائلة لنا بتقديم أفضل مستوى ممكن".

وواصل "هدفي أن أسهم مع زملائي لتحقيق نتائج جيدة، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وأتمنى أن نحقق شيئا تاريخيا للنادي، وبالتأكيد النسخة الحالية من المونديال قوية، بخلاف البطولات السابقة التي كنا نخوض فيها 3 مباريات على أقصى تقدير".

واستمر "لكن البطولة الحالية تضم فرقا قوية، والصعود للأدوار المتقدمة يعني خوض مواجهات أقوى".

ويرى "الصفقات كلها جيدة، وهم لاعبون مميزون، ونتمنى التوفيق لهم بكل تأكيد، ومشاركة أي لاعب تخضع لرؤية الجهاز الفني، والأهم من يشارك يقدم المستوى المطلوب، والمنافسة دائما بيننا شريفة وتصب في مصلحة الفريق".

وتابع "علي معلول بالنسبة لي في مكانة كبيرة، تعلمت منه الكثير، وساندني ودعمني بقوة، وكان يوجه لي نصائح بصفة مستمرة، وبالتأكيد سنفتقده كثيرا، لم أر محترفا يتعامل مع زملائه بهذا الشكل، ولم نشاهد لاعبا مثله حظي بكل هذا الحب من الجماهير".

وأضاف "معلول لاعب مخلص وأعطى للنادي الكثير، وبالنسبة لي هو الأفضل في مركز الظهير الأيسر داخل قارة إفريقيا".

وأردف "أحترم كل الآراء، عندما أشارك سألعب بمنتهى القوة، وأريد دائما المنافسة للعب على مركزي، والمدرب هو صاحب الرأي الأول والأخير، لذا أنا حريص على التدريب بقوة والتركيز داخل الملعب فقط، وهدفي الظهور بشكل قوي خلال التدريبات أمام المدير الفني".

وأتم "جمهور الأهلي موجود في كل مكان، ودائما داعم لكل اللاعبين، وشعاره دائما (على الحلوة والمرة معاه)، ونعدهم ببذل قصارى جهدنا خلال كأس العالم للأندية من أجل إسعادهم".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 المقبل.

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