مروان عطية: تقييم الأداء مع ريبيرو مبكر.. ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي - التتويج بلقب الدوري

شدد مروان عطية لاعب الأهلي أن تقييم أداء الفريق تحت قيادة خوسيه ريبيرو مبكر.

وقال عطية للمركز الإعلامي لناديه: "الأجواء في كأس العالم للأندية هذه المرة مختلفة ورائعة، ونحن سعداء بالمشاركة في البطولة، ودائما معتادون على الظهور بالمستوى الذي يليق بالأهلي ويسعد جماهيره، حتى يظل اسم النادي حاضرا وبقوة في المحافل الدولية".

وأضاف "التقييم لا يزال مبكرا على مستوى الأهلي مع الجهاز الفني الجديد، فالأداء في المباريات الودية يختلف تماما عن المواجهات الرسمية، ونحن ما زلنا في مرحلة التأقلم على الظروف والأجواء، حتى نحقق النتائج المنتظرة في مباريات كأس العالم للأندية".

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وأكمل "المنافسة بين كل اللاعبين ظاهرة صحية وتصب في صالح الفريق، وكل الأسماء الموجودة في قائمة الفريق لاعبون مميزون، ومشاركة أي لاعب تخضع لرؤية المدير الفني، وأي لاعب يشارك بشكل أساسي يحظى دائما بالدعم والمساندة، لأننا في النهاية فريق واحد وهدفنا تحقيق النتائج الجيدة".

وتابع "مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح ستكون حدثا مهما وكبيرا، واللاعبون يشعرون بحجم الحدث وجميعنا على قدر المسئولية، خاصة وأن مونديال الأندية هذه المرة يقام بمشاركة 32 فريقا وكل مجموعات البطولة قوية".

وواصل "أي فريق متواجد في هذا المحفل العالمي هو بالتأكيد من أفضل الفرق على مستوى القارة التي ينتمي لها، وبالتأكيد المنافسة ستكون صعبة".

ويرى "وفرة اللاعبين الجيدين في كل مراكز الملعب أمر مهم للغاية لفريق في حجم الأهلي، وأتمنى أن تكون الصفقات الجديدة موفقة للظهور بأفضل مستوياتها وجميعهم عناصر مميزة ولديهم خبرات كبيرة، وأتمنى لهم التوفيق حتى يصنعوا الفارق ويساهموا في تحقيق الانتصارات خلال مباريات البطولة".

وأكمل "الأهلي سيواجه فرقا في منتهى القوة وأصحاب مستوى عال، ولا بد أن نكون في قمة الهدوء والتركيز، ونحضر لهم بشكل جيد".

وتابع "بالتأكيد مواجهة إنتر ميامي صعبة وسنخوض المباراة ونحن واثقون من قدراتنا بكل تأكيد، ولاعبو الأهلي لديهم قدرات مميزة، وأي لاعب يرتدي قميص الفريق يسعى بكل طاقاته للظهور بأفضل مستوى ممكن".

وأكد "إنتر ميامي فريق كبير ويقوده ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ولكن في نفس الوقت الأهلي ناد كبير، وسنلعب المباراة مثل أي مواجهة أخرى، وهدفنا فقط تحقيق الفوز".

وكشف "في الفترة الماضية تلقيت عروضا كثيرة، ولكن أنا موجود مع الأهلي ولم ولن أفكر مطلقا في الرحيل، لأنني أرغب في البقاء من أجل كتابة التاريخ وتحقيق البطولات لإسعاد جمهور الأهلي".

وأوضح "بعد انضمامي للأهلي بـ15 يوما، شاركت مع الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب، ولعبت أمام أوكلاند سيتي لمدة ربع ساعة، ثم شاركت أيضا في مواجهة فلامنجو البرازيلي، وهذه البطولة كانت المشاركة الأولى لي مع الأهلي في المونديال".

وأتم "رسالة للجماهير؟ أتمنى أن تكونوا داعمين بقوة لنا، وسنعمل على إسعادكم وتحقيق نتائج تليق باسم الأهلي، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 المقبل.

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