تمهيدا لرحيل كيركيز لـ ليفربول؟ تقرير: بورنموث يتفق مع رين لضم ظهيره

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

أدريان تروفيرت - رين

يبدو أن أيام ميلوس كيركيز مع ناديه بورنموث أصبحت معدودة، إذ اتفق النادي الإنجليزي مع نظيره رين لضم لاعبه أدريان تروفيرت.

وحسب صحيفة لو باريزيان فإن بورنموث توصل لاتفاق مع رين لضم اللاعب الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

وشارك الظهير الأيسر مع رين في 35 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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وتأتي هذه التقارير بعد اقتراب كيركيز بشدة من الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وخاض كيركيز 39 مباراة مع بورنموث مسجلا هدفين وصنع 6 آخرين.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

ميركاتو كيركيز تروفيرت بورنموث رين
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