جوارديولا: أشعر بالألم لما يحدث في غزة.. وربما يكون أطفالنا هم القادمون

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أرسل بيب جوارديولا مدرب مانشسىتر سيتي رسالة دعم لقطاع غزة مطالبا بإيقاف الحرب التي استمرت إلى ما يقارب عامين.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحصل جوارديولا على الدرجة الفخرية من جامعة مانشستر تقديرا لإسهاماته داخل وخارج الملعب.

وألقى جوارديولا خطابا بمناسبة تكريمه وجاء كالتالي:

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"من المؤلم رؤية ما يحدث في غزة، هذا يؤلم جسدي ودعوني أكون واضحا الأمر لا يتعلق بالأيدلوجية أو كونك محقا أو لا ولكنه يتعلق بحب الحياة والاهتمام بجارك".

"ربما نرى مقاطع الفيديو لأولاد في الرابعة من العمر وهم يقتلون عن طريق التفكير أو يقتلون في المستشفى لأنها لم تعد مستشفى بعد الآن ونرى أن الأمر لا يخصنا ولكن احذروا الطفل التالي سيكون طفلنا".

"أنا آسف ولكنني أرى أطفالي ماريا وماريوس وفالينتينا كل ليلة منذ بداية الكابوس على الأطفال في غزة وأشعر بخوف شديد".

"ربما نشعر أن تلك الصور في مكان بعيد عن الذي نعيش بيه الآن وربما تسأل ما الذي يمكننا فعله ولكنه أشبه بقصة غابة تتعرض للحريق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة ولكن طائر صغير يطير عائدا من الماء وهو يحمل نقاط قليلة من الماء ويضحك الثعبان ويسأل، لماذا يا أخي أنت لن تتمكن من إطفاء النار أبدا ويقول الطائر نعم أعرف فيقول له الثعبان إذا لماذا تفعلها مرة تلو الأخرى ولهذا أنا أفعل الجزء الخاص بي، الطائر يعرف أنه لن يوقف النار ولكنه يرفض عدم فعل شيء".

"في عالم دائما ما يظهر أننا أصغر من صنع الفارق أتذكر أن القوة لا تتعلق بالمدى ولكن بالاختيار وأن تختار ألا تصمت عندما يكون الأمر مهما".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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