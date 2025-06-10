عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية

رد إمام عاشور لاعب الأهلي على إمكانية طلب أرقام مادية معينة حال حدثت مفاوضات مع ناديه لتجديد عقده، وعلى الجانب الآخر لا يرى أن يوجد أي شيء يمنع تتويج فريقه بكأس العالم للأندية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور لأون سبورت 1: "تعلمت من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي وكذلك مع اللاعبين سواء في المنتخب أو الأهلي".

وكشف "عقدي يتبقى فيه عامين مع الأهلي، لكن لا توجد أي مفاوضات لتجديده حتى الآن، لكن أنا تحت أمر النادي، طلب الكثير من الأموال؟ كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله، لا يهمني أن أكون الأعلى راتبا في النادي، لكن الأرقام المادية تشعر اللاعب بالتقدير".

وأضاف "واجهت مواقف صعبة في سن صغير، لكن تفكيري تغير وأصبح أركز في التدريبات والمباريات ولا يوجد يشتتني خارج الملعب".

وأكمل "الأخبار عن مشاكلي بالتأكيد ليست كلها غير حقيقية، لكن كما قلت تفكيري تغير".

وأوضح "المواقف التي واجهتها كانت من الممكن أن تجعل أي لاعب يعتزل مبكرا لكن الحمد لله كل ذلك تغير الآن".

وتابع "لم أحقق كل طموحاتي مع الأهلي وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة".

وشدد "ما زلت أشعر بالحزن من مباراة صنداونز والإقصاء الإفريقي، بكيت لأن هذه من أصعب لحظاتي في كرة القدم، كانت خطوة واحدة لنلعب نهائي البطولة".

وواصل "كنت أعتقد أن الأمور بعد الخروج الإفريقي لن تكون على ما يرام وهذا ما كنت أراه، لكن الأمر لم يصل لإحباط، ولم أتخيل أبدا أن بطولة الدوري بعيدة المنال".

وعن الخوف من جماهير الزمالك قال: "لا أخاف من أي أحد مع الاحترام لهم، كنت قلقا بشكل قليل في بدايتي مع الأهلي لكن الأمر لم يستمر".

وأردف "جماهير الأهلي استقبلتني بشكل جيد وأشكرهم، وأحب أن ألعب في وجودهم".

وعن احتفال "البالونة" قال: "لم أندم عليه، فهو احتفال عادي ولا أسيء لأي أحد، من الممكن أن أكرره مرة أخرى، الجماهير فهمت بشكل خاطئ وبالتأكيد لن أذهب لكي أوضح لكل شخص ما أقصده".

وأكد "من الممكن أن أحترف في أوروبا مرة أخرى، مررت بتجربة تعلمت منها في ميتيلاند والأمر ليس فنيا فقط، والنجاح هناك يتطلب أشياء أخرى، الآن أنا في الأهلي، وبالتأكيد إذا تلقيت عرضا جيدا في أوروبا لما لا الاحتراف مرة أخرى، طموحي الاحتراف في الدوري الإنجليزي أو الإسباني وأستطيع اللعب في أي دوري".

وأوضح "كل شيء في الأهلي غيرني سواء نظامه الذي يساعد على الالتزام والمعاملة سواء داخل الملعب أو خارجه".

وكشف "كنت أشعر بأن في مقدرتنا التتويج بالدوري والتركيز على مبارياتنا فقط دون النظر عن نتائج بيراميدز".

وتابع "علاقتي بزيزو وقت تواجده في الزمالك وأنا في الأهلي قوية للغاية وهو بمثابة الأخ".

وأكمل "يتم التصوير بأن هناك مشاكل بين لاعبي الزمالك والأهلي، لكن على سبيل المثال نبيل عماد علاقتي به قوية رغم كل شيء".

وأفصح "لا يوجد أي شيء سواء إيجابي أو سلبي بيني وبين شيكابالا وقلبه أبيض".

وتابع "في بدايتي كنت أشعر بالتوتر من مباريات الزمالك ضد الأهلي، أي لاعب يشعر بالتوتر في بداياته في هذه المباريات".

وأوضح "أشعر بتفوق لاعبي الأهلي نفسيا في مباريات الزمالك حتى عندما كنت أتواجد مع الزمالك".

وعن اللحظة الأفضل والأسوأ له قال: "التتويج ببطولة إفريقيا أفضل يوم لي مع الأهلي، وخسارتي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي هي أسوأ لحظة لي بسبب أننا كنا على وشك الفوز والسيناريو الذي حدث، لكن الخروج الإفريقي أسوأ".

وعن توقعه لانضمام زيزو للأهلي قال: "هذه هي كرة القدم وأصبحت الأمور الآن أبسط، وكل شيء وارد في كرة القدم".

وأضاف "الاحتراف طغى على الانتماء؟ أراعي ربنا في عملي وأخلص للنادي الذي أتواجد فيه، الجماهير تحبني ولذلك بالتأكيد لن أبخل بأي شيء، حب الجماهير لك يأتي مع الوقت".

ويرى "ما الذي يمنع الأهلي من التتويج بكأس العالم للأندية؟! نواجه فرق بـ11 لاعبا ونحن كذلك، لا توجد أي فوارق حتى إذا واجهنا ريال مدريد، المنافسون لديهم التاريخ ونحن كذلك ولديهم أسماء ونحن أيضا، أمامنا هدف نسعى لتحقيقه".

وواصل "أعذب محمد الشناوي لكن أسمع للنصائح التي يقدمها لي، في الماضي كنت أسمع للنصائح بدون إعطاء أهمية كبيرة، لكن الآن الأمور تغيرت".

وأتم "تحدثت مع حسام حسن وكل شيء انتهى وكان من أحلامي التدرب تحت قيادته، سأتواجد في المنتخب في أي وقت يريده الجهاز الفني، استوعبت في وقت متأخر أن الاعتراض على المدرب في أي موقف هو خطأ".