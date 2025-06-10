كيفو: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بمونديال الأندية.. وهذا مصدر قوة إنتر

شدد كريستيان كيفو المدير الفني الجديد لـ إنتر أن فريقه سيبذل قصارى جهده للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن إنتر تعيين المدرب الروماني خلفا لسيموني إنزاجي الذي رحل لتدريب الهلال السعودي.

وقال كيفو لموقع ناديه: "يشرفني جدا أنه تم منحي هذه الثقة لتولي تدريب إنتر، لا زلت أمتلك نفس الشغف والطموح عندما كنت لاعبا، وأرغب في نقل هذا الحماس للاعبين".

وأضاف "نريد أن نستمر في تحقيق نفس الأهداف التي يجب أن يصل لها إنتر، سننافس على البطولات ونقاتل حتى النهاية، نحن جاهزون".

وأكمل "سنبذل قصارى جهدنا للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية فالموسم لم ينته بعد".

وتابع "لسنوات كان مصدر قوة إنتر هو روح الفريق، من المهم أن نتمتلك الطموح والشغف لمنح اللاعبين المزيد من الثقة".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالتي للجماهير أن نكون متحمسين وطموحين لموسم لم ينته بعد وأن ننظر بإيجابية للموسم المقبل".

وتولى كيفو تدريب الفئات السنية المختلفة مع إنتر وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي مع فريق الشباب.

وخاض في الموسم الماضي التجربة الأولى له مع فريق أول بمسيرته التدريبية وذلك مع بارما.

وواجه كيفو تحديا صعبا مع بارما، إذ دربه حيث كان يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط خلال الجولة 26.

وأنقذ كيفو فريقه بارما من الهبوط لدوري الدرجة الثانية وأنهى الدوري في المركز الـ16.

وبذلك عاد كيفو مرة أخرى إلى إنتر لكن مع الفريق الأول.

وكلاعب فتواجد رفقة الفريق من 2007 حتى 2014 وتوج بالعديد من البطولات أبرزها الثلاثية التاريخية تحت قيادة جوزيه مورينيو.