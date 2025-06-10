عطية الله: من الممكن أن نتوج بكأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

الأهلي - يحيى عطية الله

يرى يحيى عطية الله مدافع الأهلي أن المارد الأحمر يمكنه الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وقال عطية الله في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "أنا جاهز نفسيًّا وبدنيًّا للعب مع الأهلي، وأتمنى المشاركة مع الفريق وتقديم مستوى جيد، للوصول لأبعد نقطة خلال منافسات كأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة:
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية

وأضاف "الموسم الحالي مع الأهلي كان إيجابيًّا، وبدايتي كانت جيدة، وبعض التعثرات أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الإصابات أثرت بشكل كبير، هذه أول مرة في مسيرتي الكروية أغيب هذه الفترات وهو الأمر الذي كان صعبًا، ولكن الحمد لله على كل شيء".

وتابع "الإصابات قدر من عند الله، وعقدي مستمر مع الأهلي حتى يوم 15 يوليو، ولا يزال أمامي بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى استكمال مسيرتي مع النادي وهو شرف لي بالطبع".

وواصل المغربي "أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين لديهم العزيمة والإرادة على تقديم مستوى متميز ونتائج تشرف الكرة المصرية والعربية، ولو توافرت العزيمة والإرادة من الممكن أن نفوز بالبطولة، هناك منتخبات وفرق تُوجت بألقاب لأول مرة في تاريخها، ولم يعد هناك أمر مستبعد في كرة القدم".

وأوضح "خوض مواجهة الافتتاح في كأس العالم للأندية شرف كبير بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، ونتمنى أن نحظى بدعم كبير من الجماهير العربية بصفة عامة وجماهير الأهلي خاصة والتي تتواجد في أي مكان بالعالم".

ويرى أن "اللاعبون الجدد سيقدمون الإضافة للفريق، قادرون على تحقيق نتائج طيبة بالفريق الحالي".

واستمر "شاركت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وكانت المشاركة جيدة وحققنا المركز الرابع وشرفنا الكرة العربية، وهو الأمر الذي يمنح الأهلي وباقي الفرق العربية طموحًا كبيرًا للظهور بشكل قوي خلال البطولة".

وأتم عطية الله "أشرف داري شقيقي، وتزاملت معه لمدة 5 سنوات في الوداد المغربي، قبل أن نتزامل مجددًا في الأهلي وهو صديقي المقرب بالفعل".

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

يحيى عطية الله الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو كأس العالم للأندية - قناة مفتوحة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي ليس دياز.. تقرير: ألونسو يقرر ضم لاعب مغربي لقائمة مونديال الأندية
أخر الأخبار
عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - النصر يوافق على انتقال لاجامي للهلال مبكرا 3 ساعة | سعودي في الجول
كيفو: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بمونديال الأندية.. وهذا مصدر قوة إنتر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عطية الله: من الممكن أن نتوج بكأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة 3 ساعة | كأس العالم للأندية
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - طلبه مقبول.. إيطاليا تهزم مولدوفا في مباراة سباليتي الأخيرة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سيتي يقترب من ضم حارس تشيلسي 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506933/عطية-الله-من-الممكن-أن-نتوج-بكأس-العالم-للأندية-لو-توافرت-العزيمة-والإرادة