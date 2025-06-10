عطية الله: من الممكن أن نتوج بكأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة

يرى يحيى عطية الله مدافع الأهلي أن المارد الأحمر يمكنه الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية لو توافرت العزيمة والإرادة.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وقال عطية الله في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "أنا جاهز نفسيًّا وبدنيًّا للعب مع الأهلي، وأتمنى المشاركة مع الفريق وتقديم مستوى جيد، للوصول لأبعد نقطة خلال منافسات كأس العالم للأندية".

وأضاف "الموسم الحالي مع الأهلي كان إيجابيًّا، وبدايتي كانت جيدة، وبعض التعثرات أمر طبيعي في كرة القدم، لكن الإصابات أثرت بشكل كبير، هذه أول مرة في مسيرتي الكروية أغيب هذه الفترات وهو الأمر الذي كان صعبًا، ولكن الحمد لله على كل شيء".

وتابع "الإصابات قدر من عند الله، وعقدي مستمر مع الأهلي حتى يوم 15 يوليو، ولا يزال أمامي بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى استكمال مسيرتي مع النادي وهو شرف لي بالطبع".

وواصل المغربي "أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين لديهم العزيمة والإرادة على تقديم مستوى متميز ونتائج تشرف الكرة المصرية والعربية، ولو توافرت العزيمة والإرادة من الممكن أن نفوز بالبطولة، هناك منتخبات وفرق تُوجت بألقاب لأول مرة في تاريخها، ولم يعد هناك أمر مستبعد في كرة القدم".

وأوضح "خوض مواجهة الافتتاح في كأس العالم للأندية شرف كبير بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، ونتمنى أن نحظى بدعم كبير من الجماهير العربية بصفة عامة وجماهير الأهلي خاصة والتي تتواجد في أي مكان بالعالم".

ويرى أن "اللاعبون الجدد سيقدمون الإضافة للفريق، قادرون على تحقيق نتائج طيبة بالفريق الحالي".

واستمر "شاركت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وكانت المشاركة جيدة وحققنا المركز الرابع وشرفنا الكرة العربية، وهو الأمر الذي يمنح الأهلي وباقي الفرق العربية طموحًا كبيرًا للظهور بشكل قوي خلال البطولة".

وأتم عطية الله "أشرف داري شقيقي، وتزاملت معه لمدة 5 سنوات في الوداد المغربي، قبل أن نتزامل مجددًا في الأهلي وهو صديقي المقرب بالفعل".

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)