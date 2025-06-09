الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

الأهلي بالقميص الذهبي

أعلن النادي الأهلي قميصه البديل لموسم 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بقميصه الجديد.

القميص يتكون من اللون الأسود مع بعض الخطوط الصفراء والبيضاء.

قبل أيام، نشر الأهلي صورا مختلفة للطاقم الأساسي بعنوان "بألوان المجد.. إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا 25-26".

وظهر في إعلان قميص الأهلي الأساسي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ووسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بالإضافة إلى عم حارث.

كما ظهرت كل من منة طارق ونادين غازي من فريق سيدات الأهلي لكرة القدم.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

الأهلي قميص الأهلي
نرشح لكم
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو كأس العالم للأندية - قناة مفتوحة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي ليس دياز.. تقرير: ألونسو يقرر ضم لاعب مغربي لقائمة مونديال الأندية كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع مدافع أرجنتيني الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - طلبه مقبول.. إيطاليا تهزم مولدوفا في مباراة سباليتي الأخيرة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيتي يقترب من ضم حارس تشيلسي 39 دقيقة | ميركاتو
رومانو: رويز ضمن أهداف النصر.. وموقف باريس سان جيرمان من بيعه ساعة | سعودي في الجول
تقرير: داروين نونيز لا يمانع الانتقال إلى الهلال ساعة | ميركاتو
محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب ساعة | الدوري المصري
تقرير: النصر يستعد لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو لضم لويس دياز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506924/الأهلي-يكشف-قميصه-الثاني-لكأس-العالم-للأندية