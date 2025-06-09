الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية
الإثنين، 09 يونيو 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي قميصه البديل لموسم 2025 - 2026.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بقميصه الجديد.
الأهلي يعلن قميصه الثاني لكأس العالم للأندية 🦅⚫👕 pic.twitter.com/mCoSlzQRr3— FilGoal (@FilGoal) June 9, 2025
القميص يتكون من اللون الأسود مع بعض الخطوط الصفراء والبيضاء.
قبل أيام، نشر الأهلي صورا مختلفة للطاقم الأساسي بعنوان "بألوان المجد.. إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا 25-26".
وظهر في إعلان قميص الأهلي الأساسي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ووسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بالإضافة إلى عم حارث.
كما ظهرت كل من منة طارق ونادين غازي من فريق سيدات الأهلي لكرة القدم.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.
ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.