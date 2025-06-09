الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي قميصه البديل لموسم 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية بقميصه الجديد.

القميص يتكون من اللون الأسود مع بعض الخطوط الصفراء والبيضاء.

قبل أيام، نشر الأهلي صورا مختلفة للطاقم الأساسي بعنوان "بألوان المجد.. إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا 25-26".

وظهر في إعلان قميص الأهلي الأساسي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ووسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بنشرقي بالإضافة إلى عم حارث.

كما ظهرت كل من منة طارق ونادين غازي من فريق سيدات الأهلي لكرة القدم.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.