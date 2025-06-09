كأس العالم للأندية - قناة مفتوحة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الأهلي - باتشوكا

أعلنت قناة MBC action إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن تنتميان إلى مجموعة إم بي سي.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يعلن فترات القيد لموسم 2025-2026 الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لكأس العالم للأندية اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية لموسم 2025-2026 اتحاد الكرة يعلن تعليمات القيد لموسم 2025-2026

في فبراير الماضي، كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إذاعة كافة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فيما بعد دور المجموعات إن تمكن من التأهل.

وقال آل الشيخ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مذاعة وليس فقط دور المجموعات".

وأوضح "حتى لو وصل الأهلي إلى النهائي ستكون مبارياته مذاعة".

وأضاف "أنا مشجع للأهلي المصري والهلال السعودي، ومن غير المعقول بالنسبة لي أن أشاهد شخص في الاستوديو يضايقني".

وتابع "يجب أن أكون مع فريقي 100% بالتشجيع فهذا ممثل الوطن والعرب. لا يممكنني استفزاز الجمهور بشخص يزعجه".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي الأهلي يكشف قميصه الثاني لكأس العالم للأندية مروان عطية: لهذا السبب تغيرت تمريراتي مع النحاس.. ومباراة اتحاد جدة الأفضل لي رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو ليس دياز.. تقرير: ألونسو يقرر ضم لاعب مغربي لقائمة مونديال الأندية كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع مدافع أرجنتيني الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
أشرف داري: نعمل على الفوز بكل مبارياتنا في كأس العالم للأندية 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - طلبه مقبول.. إيطاليا تهزم مولدوفا في مباراة سباليتي الأخيرة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيتي يقترب من ضم حارس تشيلسي 40 دقيقة | ميركاتو
رومانو: رويز ضمن أهداف النصر.. وموقف باريس سان جيرمان من بيعه ساعة | سعودي في الجول
تقرير: داروين نونيز لا يمانع الانتقال إلى الهلال ساعة | ميركاتو
محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب ساعة | الدوري المصري
تقرير: النصر يستعد لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو لضم لويس دياز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506916/كأس-العالم-للأندية-قناة-مفتوحة-جديدة-تعلن-بث-مباراة-الأهلي-وإنتر-ميامي