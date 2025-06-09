كأس العالم للأندية - قناة مفتوحة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلنت قناة MBC action إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن تنتميان إلى مجموعة إم بي سي.

في فبراير الماضي، كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن إذاعة كافة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فيما بعد دور المجموعات إن تمكن من التأهل.

وقال آل الشيخ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مذاعة وليس فقط دور المجموعات".

وأوضح "حتى لو وصل الأهلي إلى النهائي ستكون مبارياته مذاعة".

وأضاف "أنا مشجع للأهلي المصري والهلال السعودي، ومن غير المعقول بالنسبة لي أن أشاهد شخص في الاستوديو يضايقني".

وتابع "يجب أن أكون مع فريقي 100% بالتشجيع فهذا ممثل الوطن والعرب. لا يممكنني استفزاز الجمهور بشخص يزعجه".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)