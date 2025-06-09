هارفي إليوت يلمح للرحيل من ليفربول

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

خروج محمد صلاح ومشاركة هارفي إيليوت

ألمح هارفي إليوت لاعب ليفربول إلى إمكانية الرحيل من ناديه هذا الصيف.

وقال إليوت في تصريحات لـBBC: "سأتناقش مع إدارة النادي حول مستقبلي قريبا، فأنا الآن في الثانية والعشرين من عمري، وسأبلغ الثالثة والعشرين في الموسم المقبل".

وأضاف "لا أريد حقًا إضاعة سنوات من مسيرتي الكروية لأنها مسيرة قصيرة. لا أحد يعلم ما سيحدث".

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وتابع "أحتاج إلى التفكير جيدا. أحتاج إلى معرفة ما إذا كنت راضيًا عما أفعله، وكيف يمكنني تطوير نفسي كلاعب، فهذا هو الأهم".

وواصل "أريد فقط أن أتطور وأن أكون في أفضل حالاتي. إذا كان هذا يعني الانتقال إلى مكان آخر، فهذا قرار عليّ اتخاذه، وسأرى ما سيحدث".

وأتم "لا شيء يدفعني إلى الرحيل من ليفربول. أحب النادي، وأحب الجماهير، والفريق. والأهم من ذلك، أن الأمر يتعلق بما هو الأفضل لمسيرتي الكروية".

وجلس إليوت على مقاعد البدلاء معظم أوقات الموسم المنصرم الذي توج فيه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

هارفي إليوت ليفربول
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