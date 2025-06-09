الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لكأس العالم للأندية

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الأهلي - باتشوكا

دخلت بعثة الأهلي قبل قليل معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم المغلق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور للتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الإنتقال وموعد محاضرات فيفا مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي فيفا واللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر من النادي الأهلي خالد مرتجي رئيس البعثة، وجمال جبر مدير الإعلام، وسمير عدلي وماهر عبد العزيز مديرا الجهاز الإداري، ومحمد أسامة ووائل محمد الإداريان وأشرف أيمن للمنسق الإعلامي، وحنان الزيني مدير اللوائح، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وهاني حسام الدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

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كما حضرت نيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية. وكان الفريق قد أنهى معسكره المفتوح يوم الأحد باللقاء الودي مع باتشوكا المكسيكي.

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ولعب الأهلي أمام باتشوكا في مباراة ودية بين الفريقين ضمن استعدادات المنافسة على كأس العالم للأندية.

ونفى مصدر من الأهلي ما يثار عن التفكير في خوض مباراة ودية أخرى لمساعدة الجهاز الفني قبل كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح خوض مباراة ودية جديدة قبل مواجهة إنتر ميامي".

وأوضح "الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو استفاد من تجربة باتشوكا".

وتفوق باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في لقاء ودي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداد الفريقين لكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره ضد إنتر ميامي فجر الأحد المقبل 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية في مجموعة تضم أيضا بالميراس وبورتو.

الأهلي كأس العالم للأندية
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