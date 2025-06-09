تقرير: كايزر تشيفز يواجه منافسة شديدة من أورلاندو لضم فيستون ماييلي

الإثنين، 09 يونيو 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز أورلاندو

دخل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز دائرة اهتمامات أندية جنوب إفريقيا.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقاد فيستون ماييلي فريق بيراميدز للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد حصوله على هداف البطولة.

وكشف موقع ديلي سبورت الجنوب إفريقي عن تكثيف كايزر تشيفز مفاوضاته مع ماييلي من أجل ضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

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وأشار التقرير إلى منافسة شديدة من أورلاندة بايرتس مع كايزر تشيفز لضم ماييلي.

وأوضح التقرير أن ماييلي يتقاضى راتبا سنويا بقيمة مليون دولار مع بيراميدز.

ويُزعم التقرير أن العرض الجنوب إفريقي سيصل براتب سنوي يقدر بـ 3 ملايين دولار.

ولا يزال كايزر تشيفز متفائلا بقدرته على ضم فيستون ماييلي قبل الموسم الجديد.

وخاض فيستون ماييلي هذا الموسم 38 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات وساهم في 20 هدفا.

إذ نجح ماييلي في تسجيل 18 هدفا بينهم 9 في دوري أبطال إفريقيا كما صنع هدفين آخرين.

وانضم ماييلي من يانج أفريكانز إلى بيراميدز في صيف 2023.

وتوج ماييلي خلال موسمين في التتويج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز فيستون ماييلي كايزر تشيفز أورلاندو
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