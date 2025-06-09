للمرة الثانية.. تونس تعلن إلغاء ودية إفريقيا الوسطى بسبب إضراب اللاعبين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع المنتخب أمام إفريقيا الوسطى.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخب تونس أمام إفريقيا الوسطى في الدار البيضاء في المغرب يوم الإثنين.

وأوضح الاتحاد التونسي سبب إلغاء المباراة عبر حسابه الرسمي: "إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع منتخبنا الوطني أمام إفريقيا الوسطى بملعب مولاي رشيد بالدار الييضاء بسب إضراب لاعبي المنتخب المذكور."

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره بوركينا فاسو يوم 2 يونيو الجاري في رادس، بهدفين سجلهما تابسوبا "بالخطأ في مرماه"، فيما أحرز حازم مستوري الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وخسر المنتخب التونسي وديا يوم الجمعة 6 يونيو أمام المغرب، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف حكيمي في الدقيقة 80، وأيوب الكعبي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخب التونسي أمام زامبيا وديا يوم الثلاثاء، قبل أن يعلن منتخب زامبيا عدم سفره إلى المغرب بسبب وفاة الرئيس الأسبق لزامبيا، ليتم التنسيق مع منتخب إفريقيا الوسطى بدلا منه، قبل أن يتم إلغاء المباراة الثانية.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مباراة واحدة.