هويلوند يرد على تقارير رحيله عن مانشستر يونايتد

كشف راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد والدنمارك مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

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وارتبط اسم المهاجم الدنماركي بالرحيل عن صفوف يونايتد بعد نهاية الموسم وفقا للتقارير.

وقال لاعب مانشستر يونايتد عبر صحيفة "بولد" الدنماركية: "لدي عقد حتى 2030 لذلك أتوقع أنني سألعب لمانشستر يونايتد، انتظر إجازة الصيف ثم سأكون في كامل تركيزي للمشروع القائم في النادي".

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون ويعمل على ضم براين مبيومو من برينتفورد.

وأشارت تقارير إلى أن روبن أموريم المدير الفني ليونايتد يحاول ضم فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة، كما يضع أنطونيو سيمينو لاعب بورنموث في الحسبان.

وانضم هويلوند لصفوف يونايتد من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو في صيف 2023.

ومنذ انضمامه سجل 26 هدفا في 95 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.