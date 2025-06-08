رومانو: صفقة قياسية.. جوب بيلينجهام على أعتاب دورتموند

الأحد، 08 يونيو 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام

أصبح جوب بيلينجهام على أعتاب السير على خطى شقيقه الأكبر جود بالانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

جوب هو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

وحسبما كشف فابرزيرو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فإن جوب سينتقل للأصفر والأسود مقابل 33 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت، مع وضع بند بنسبة 15% من إعادة البيع.

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يأتي ذلك العرض المُحسن بعدما رفض سندرلاند عرضا من قبل بقيمة 20 مليون يورو.

وبذلك سيكون جوب أغلى لاعب تم بيعه في تاريخ سندرلاند على الإطلاق، وسيكون ثاني أغلى صفقات بوروسيا دورتموند تاريخيا بعد عثمان ديمبيلي بقيمة 35 مليون يورو في 2017.

جوب أيضا بدأ مسيرته مع بيرمينجهام قبل الانتقال إلى سندرلاند وهو يقترب حاليا من دورتموند.

وأسهم صاحب الـ 19 عاما في صعود سندرلاند للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بعد الفوز في نهائي الملحق.

وشارك بيلينجهام في 43 مباراة منذ بداية الموسم بقميص سندرلاند وتمكن من تسيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

جوب بيلينجهام سندرلاند بوروسيا دورتموند
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