التشكيل - خماسي في دفاع البنك الأهلي.. وحامد عبد الله يقود إنبي

دفع طارق مصطفى بخماسي دفاعي في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويحل البنك ضيفا على إنبي في الإياب على استاد بتروسبورت بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

في المقابل يعتمد حمزة الجمل على حامد عبد الله لاعب الفريق الشاب الذي تم تصعيده للفريق الأول مؤخرا.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب – محمد عبد الغني – أمير مدحت – داو سيريل – هشام صلاح

الوسط: محمد فتحي – أحمد ربيع – أحمد مدبولي

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور

فيما جاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد خليل كالوشا – محمد حامد

الوسط: مصطفى دويدار – أحمد العجوز – زياد كمال – محمد حتحوت

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة – حامد عبد الله

ويسعى كلا الفريقين للفوز من أجل الوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ في رابع نسخ البطولة.