عمرو أدهم: كأس مصر شهدت منافسة شريفة وطبيعية.. وأحداث تافهة أخذتنا عن تقدير عبد الشافي

أعرب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

ووصف أدهم المنافسة في النهائي بين الفريقين بالمنافسة الشريفة والبعيدة عن أي قرارات إدارية باطلة تحركها الميول.

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي ما يلي: "الحمد لله والشكر لله مبروك لكل الزملكاوية، الزمالك بطلاً لكأس مصر بعد الفوز علي نادي بيراميدز".

وتابع "بطولة شهدت منافسة رياضية طبيعية و مباراة نهائيه بين فريقين شهدت منافسة شريفة بعيدا عن اي قرارات ادارية باطلة تحركها الميول".

وشدد "بطولة تضاف إلي رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الزمالك علي مدار تاريخه".

وكشف أدهم "أخذنا الحدث الأهم وهو فوز الزمالك بكأس مصر مع أحداث أخري تافهة عن القيام بواجب الشكر والتقدير للاعبنا الرائع العظيم محمد عبد الشافي".

وأضاف "انهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم".

وواصل عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي، حروف كتبها بتواضعه وأخلاقه وحبه وإخلاصه ووفائه وانتمائه لبلده ولناديه قبل تميزه الفني".

واختتم "لن أقول وداعا الأسطورة محمد عبد الشافي ولكن أقول إلي لقاء قريب داخل جدران بيتك نادي الزمالك، بالتوفيق لعبد الشافي فيما هو قادم".

وكان الزمالك قد توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وحسم عبد الشافي آخر ألقابه قبل اعتزاله كرة القدم بشكل رسكي.