وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات
الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:34
كتب : FilGoal
وعد عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك جماهير الأبيض "بموسم انتقالات أكثر من رائع".
وقال عمرو الجنايني عبر قناة النادي: "الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة والمشاكل المالية السابقة لن تتواجد لجنة التخطيط ولجنة الاستثمار مع الإدارة يبذلون أقصى جهدهم، وأعد الجماهير بموسم انتقالات أكثر من رائع ومُرضي يلبي احتياجات الفريق".
وتابع "سيتم إعادة هيكلة قطاع الكرة بأسلوب علمي. وفي خلال أيام سيعلن مجلس الإدارة عن خطة عمل الفترة المقبلة".
وأتم "نعمل منذ يناير الماضي على تدعيم صفوف الفريق ونسير بشكل جيد وكل من سيرتدي قميص الزمالك سيرضي طموحات جماهيره العظيمة".
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وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.
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