وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات

الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

وعد عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك جماهير الأبيض "بموسم انتقالات أكثر من رائع".

وقال عمرو الجنايني عبر قناة النادي: "الأمور ستكون أفضل في الفترة المقبلة والمشاكل المالية السابقة لن تتواجد لجنة التخطيط ولجنة الاستثمار مع الإدارة يبذلون أقصى جهدهم، وأعد الجماهير بموسم انتقالات أكثر من رائع ومُرضي يلبي احتياجات الفريق".

وتابع "سيتم إعادة هيكلة قطاع الكرة بأسلوب علمي. وفي خلال أيام سيعلن مجلس الإدارة عن خطة عمل الفترة المقبلة".

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وأتم "نعمل منذ يناير الماضي على تدعيم صفوف الفريق ونسير بشكل جيد وكل من سيرتدي قميص الزمالك سيرضي طموحات جماهيره العظيمة".

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي

عمرو الجنايني الزمالك
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