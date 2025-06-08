تصفيات كأس العالم – هولندا تنتصر بثنائية على فنلندا في 23 دقيقة

الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا

تفوق منتخب هولندا على فنلندا بنتيجة 2-0 في افتتاح مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ولم يخض منتخب هولندا أي مباراة في شهر مارس الماضي نظرا لمشاركته في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث خسر من إسبانيا بركلات الترجيح.

وتقدمت الطواحين بهدف أول عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 6.

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وتبعه دينزل دومفريس بالهدف الثاني بعد صناعة من عرضية متقنة من كودي جاكبو في الدقيقة 23.

في الشوط الثاني حاول الهولنديون إضافة الهدف الثالث لكن فرص تيجاني رينيدرز وديباي وفرينكي دي يونج لم تجد طريق الشباك.

وحصدت هولندا أول 3 نقاط في مشوار التصفيات احتلت به المركز الثالث.

ويتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يليه منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

يذكر أن أوائل المجموعات سيتأهلون مباشرة لنهائيات كأس العالم فيما سيخوض أصحاب المركز الثاني الملحق الأوروبي.

هولندا فنلندا تصفيات كأس العالم
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