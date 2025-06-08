ممدوح عباس: سأتمم التزاماتي مع الزمالك حتى كأس مصر ولا أريد أخرى

أعلن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق أنه سيتمم التزاماته أمام النادي بالكامل فيها مكافأة الفوز بكأس مصر.

وتولى عباس رئاسة الزمالك في 3 ولايات سابقة الأولى في الفترة من 2006 وحتى 2008، والثانية بين 2009 وحتى 2010 والأخيرة بين 2011 وحتى 2013.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة "أكس": "التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي وسيتم إتمامها بالكامل بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر".

وأَضاف "بعد هذا أنا استأذنكم في أنني لن أخذ على عاتقي أية التزامات جديدة وشكرا".

وسبق أن وعد رئيس الزمالك السابق عبر "أكس" جماهير الفريق قائلا: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم". (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.