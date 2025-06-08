ممدوح عباس: سأتمم التزاماتي مع الزمالك حتى كأس مصر ولا أريد أخرى

الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

ممدوح عباس في مؤتمر إعلان قائمة أحمد سليمان لانتخابات الزمالك

أعلن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق أنه سيتمم التزاماته أمام النادي بالكامل فيها مكافأة الفوز بكأس مصر.

وتولى عباس رئاسة الزمالك في 3 ولايات سابقة الأولى في الفترة من 2006 وحتى 2008، والثانية بين 2009 وحتى 2010 والأخيرة بين 2011 وحتى 2013.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة "أكس": "التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي وسيتم إتمامها بالكامل بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر".

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وأَضاف "بعد هذا أنا استأذنكم في أنني لن أخذ على عاتقي أية التزامات جديدة وشكرا".

وسبق أن وعد رئيس الزمالك السابق عبر "أكس" جماهير الفريق قائلا: "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم". (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي

ممدوح عباس الزمالك كأس مصر
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