وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك

وعد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق جماهير الفريق بضم "صفقتين كبيرتين".

وتولى عباس رئاسة الزمالك في 3 ولايات سابقة الأولى في الفترة من 2006 وحتى 2008، والثانية بين 2009 وحتى 2010 والأخيرة بين 2011 وحتى 2013.

وكتب رئيس الزمالك السابق عبر "أكس": "إلى جماهير نادي الزمالك العظيم، أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك وأشكركم".

رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس عبر حسابه على منصة X 📲 pic.twitter.com/wRbh60CuZC — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2025

ويأتي ذلك بعدما قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق من لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي وسط تكهنات كثيرة حول مستقبله.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق في تصريحات لـFilGoal.com: "قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد زيزو من لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي".

وأضاف "وذلك بعدما علمت إدارة النادي بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي منذ 12 مارس الماضي".