مبابي: أرشح ديمبيلي للكرة الذهبية.. وأنا الآن في قلب العاصفة

السبت، 07 يونيو 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - برشلونة

كشف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد هوية من سيرشحه للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنقضي، ورد على خروجه بدون ألقاب مع الملكي في أول مواسمه.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد مبابي مع فرنسا لمواجهة ألمانيا في مباراة المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2025، وبعدها سينتقل لريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا ضد ألمانيا: "سأصوت لمن في الكرة الذهبية؟ نعم. هل تحتاج حقا إلى توضيح؟ نحن نتحدث عن لامين يامال وعثمان ديمبيلي، أنا أرشح ديمبيلي. الأمر واضح جدا".

أخبار متعلقة:
مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري رد فعل مبابي على تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال التسلح بفاجعة ابنته وتوزيع الأهداف.. كيف صنع لويس إنريكي باريس أقوى بدون مبابي ريال مدريد يمنح مبابي فرصة ارتداء القميص رقم 10 بعد مودريتش

وتحدث عن مركزه في ريال مدريد قائلا: "أن أكون مهاجما في مدريد، ومع منتخب فرنسا ليس الأمر نفسه. بدأتُ أتأقلم مع هذا المركز. في كرة القدم، لا أحد يعلم ما سيحدث، لكنني الآن في مركز الهجوم."

وردا على خروجه بموسم بدون ألقاب في مدريد أجاب: "موسم بلا أهداف؟ هل أنتم متأكدون؟ ما معنى موسم بلا أهداف؟ ما معنى موسم سيء؟ هل تشاهدون المباريات؟ فزنا بلقبين. هنا تكمن أهمية الكلمات. لقد خسرنا بعض الألقاب المهمة".

وأكمل "لقد كان عاما مثمرا. فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بدوني، وهذا لا يؤثر عليّ. إنه أمر إيجابي. أعتقد أننا جميعا نواجه تحديات في مسيرتنا المهنية. أنا الآن في قلب العاصفة، وهذا أمر جيد".

وأتم "تحملت الكثير من الأعباء ونجحت في التخلص منها. الآن حان وقت العمل".

وتوج مبابي بلقبي الدوري الأوروبي وكأس إنتركونتينتال هذا الموسم لكنه خسر الثلاثية المحلية لصالح برشلونة وودع دوري أبطال أوروبا مبكرا أمام أرسنال من ربع النهائي.

كيليان مبابي كيليان مبابي - فرنسا فرنسا ريال مدريد
نرشح لكم
ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي خطوات متسارعة.. ريال مدريد يسابق الزمن لضم كاريراس قبل كأس العالم للأندية العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني تقرير: عرض رسمي من باير ليفركوزن لضم دياز من ريال مدريد رومانو: ريال مدريد يتحرك لضم ماستانتونو جوهرة ريفر بليت وسام أبو علي: جاهزون لمباراة الكويت.. وسنهدي الفوز لكل الشعب الفلسطيني بعد ضربة جزاء ألفاريز.. تعديل جديد في قانون كرة القدم بدءًا من يوليو كومو يتعاقد مع أليكس فالي من برشلونة بشكل نهائي
أخر الأخبار
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا 2 ساعة | الكرة المصرية
الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506817/مبابي-أرشح-ديمبيلي-للكرة-الذهبية-وأنا-الآن-في-قلب-العاصفة