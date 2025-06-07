مبابي: أرشح ديمبيلي للكرة الذهبية.. وأنا الآن في قلب العاصفة

كشف كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد هوية من سيرشحه للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنقضي، ورد على خروجه بدون ألقاب مع الملكي في أول مواسمه.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد مبابي مع فرنسا لمواجهة ألمانيا في مباراة المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2025، وبعدها سينتقل لريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا ضد ألمانيا: "سأصوت لمن في الكرة الذهبية؟ نعم. هل تحتاج حقا إلى توضيح؟ نحن نتحدث عن لامين يامال وعثمان ديمبيلي، أنا أرشح ديمبيلي. الأمر واضح جدا".

وتحدث عن مركزه في ريال مدريد قائلا: "أن أكون مهاجما في مدريد، ومع منتخب فرنسا ليس الأمر نفسه. بدأتُ أتأقلم مع هذا المركز. في كرة القدم، لا أحد يعلم ما سيحدث، لكنني الآن في مركز الهجوم."

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وردا على خروجه بموسم بدون ألقاب في مدريد أجاب: "موسم بلا أهداف؟ هل أنتم متأكدون؟ ما معنى موسم بلا أهداف؟ ما معنى موسم سيء؟ هل تشاهدون المباريات؟ فزنا بلقبين. هنا تكمن أهمية الكلمات. لقد خسرنا بعض الألقاب المهمة".

وأكمل "لقد كان عاما مثمرا. فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بدوني، وهذا لا يؤثر عليّ. إنه أمر إيجابي. أعتقد أننا جميعا نواجه تحديات في مسيرتنا المهنية. أنا الآن في قلب العاصفة، وهذا أمر جيد".

وأتم "تحملت الكثير من الأعباء ونجحت في التخلص منها. الآن حان وقت العمل".

وتوج مبابي بلقبي الدوري الأوروبي وكأس إنتركونتينتال هذا الموسم لكنه خسر الثلاثية المحلية لصالح برشلونة وودع دوري أبطال أوروبا مبكرا أمام أرسنال من ربع النهائي.

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