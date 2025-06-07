أتالانتا يوضح حقيقة عرض الهلال لضم إيدرسون

أوضح توني داميكو المدير الرياضي لنادي أتالانتا الإيطالي حقيقة وجود مفاوضات من الهلال السعودي لضم إيدرسون لاعب وسط الفريق.

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وربطت بعض التقارير انضمام البرازيلي لصفوف الهلال بدءا من الموسم المقبل في ظل سعيه لتدعيم صفوف الفريق.

وقال داميكو لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم نتلق أي عرض رسمي من نادي الهلال بشأن إيدرسون، ونتمنى استمراره معنا في الموسم المقبل".

وأتم "تواصل الهلال؟ هذا لم يحدث إطلاقا، ولم يكن هناك أي تواصل رسمي معنا".

وشارك لاعب الوسط في 49 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وصنع 2.

صاحب الـ 25 عاما خاض مع أتالانتا 139 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

وأعلن الهلال تعيين سيموني إنزاجي مديرا فنيا للفريق بدءا من كأس العالم للأندية كما يقترب من ضم النيجيري فيكتور أوسيمين وفقا للتقارير من نابولي الإيطالي.