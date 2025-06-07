الحضور مجاني في مباراة السعودية ضد أستراليا بتصفيات كأس العالم 2026
السبت، 07 يونيو 2025 - 23:32
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السعودي فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر ضد أستراليا.
ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والربع مساءً.
وانتصر منتخب السعودية في الجولة 9 على البحرين بنتيجة 2-0 ورفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا.
جمهور الوطن 🇸🇦
تقديرًا لدعمكم المتواصل 🔝
تقرر فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر أمام المنتخب الأسترالي. 🙌🏻
لحجز التذاكر المجانية: 🎟️🔽https://t.co/QT2FohNsHz
مـوعـدنـا الـمـدرجـــات 🏟️🙏#كلنا_مع_بالأخضر 💚 pic.twitter.com/8OVGp1tZLk— مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) June 7, 2025
فرص تأهل السعودية
المنتخب السعودي يستضيف منتخب أستراليا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.
الأخضر السعودي في المركز الثالث بـ13 نقطة، ويسبقه منتخب أستراليا بـ16 نقطة.
- تعادل أو خسارة السعودية يضمن لأستراليا التأهل إلى جانب اليابان.
- فوز السعودية بفارق أقل من 8 أهداف يؤهل أستراليا إلى كأس العالم، وانتقال الأخضر إلى المرحلة الرابعة.
- فوز السعودية بفارق 8 أهداف أو أكثر يؤهل الأخضر مباشرة إلى كأس العالم.
ويعد منتخب السعودية أقرب لخوض المرحلة الرابعة والتي تأهل لها كل من العراق وقطر والإمارات وإندونيسيا. (طالع التفاصيل)