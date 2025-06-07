الحضور مجاني في مباراة السعودية ضد أستراليا بتصفيات كأس العالم 2026

السبت، 07 يونيو 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

أعلن الاتحاد السعودي فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر ضد أستراليا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والربع مساءً.

وانتصر منتخب السعودية في الجولة 9 على البحرين بنتيجة 2-0 ورفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا.

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فرص تأهل السعودية

المنتخب السعودي يستضيف منتخب أستراليا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.

الأخضر السعودي في المركز الثالث بـ13 نقطة، ويسبقه منتخب أستراليا بـ16 نقطة.

- تعادل أو خسارة السعودية يضمن لأستراليا التأهل إلى جانب اليابان.

- فوز السعودية بفارق أقل من 8 أهداف يؤهل أستراليا إلى كأس العالم، وانتقال الأخضر إلى المرحلة الرابعة.

- فوز السعودية بفارق 8 أهداف أو أكثر يؤهل الأخضر مباشرة إلى كأس العالم.

ويعد منتخب السعودية أقرب لخوض المرحلة الرابعة والتي تأهل لها كل من العراق وقطر والإمارات وإندونيسيا. (طالع التفاصيل)

منتخب السعودية أستراليا تصفيات كأس العالم 2026
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