الحضور مجاني في مباراة السعودية ضد أستراليا بتصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد السعودي فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر ضد أستراليا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والربع مساءً.

وانتصر منتخب السعودية في الجولة 9 على البحرين بنتيجة 2-0 ورفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا.

جمهور الوطن 🇸🇦 تقديرًا لدعمكم المتواصل 🔝 تقرر فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر أمام المنتخب الأسترالي. 🙌🏻 لحجز التذاكر المجانية: 🎟️🔽https://t.co/QT2FohNsHz مـوعـدنـا الـمـدرجـــات 🏟️🙏#كلنا_مع_بالأخضر 💚 pic.twitter.com/8OVGp1tZLk — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) June 7, 2025