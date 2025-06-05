قد يتأجل للمرحلة الرابعة.. حالة واحدة تؤهل السعودية مباشرة إلى كأس العالم أمام أستراليا

حافظ المنتخب السعودي على فرصته الضعيفة في التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب السعودية على مضيفه البحريني بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا لكأس العالم.

آسيا لها 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة إلى مقعد تاسع يخوض ملحق الكونفدرالية مع ممثل من كل قارة باستثناء أوروبا.

وتقام التصفيات الآسيوية لكأس العالم من 5 مراحل.

والمرحلة الثالثة الحالية تم تقسيم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبي المركز الخامس والسادس.

المنتخب الياباني ضمن التأهل إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة.

وودع منتخبا البحرين والصين التصفيات من تلك المرحلة بعدما توقف رصيدهما عند 6 نقاط.

المنتخب الإندونيسي واصل تألقه ونجح في الوصول للمرحلة الرابعة من التصفيات بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويبقى الصراع بين المنتخبان السعودي والأسترالي لخطف المقعد الثاني خلف اليابان المؤهل مباشرة إلى كأس العالم، أو الانتقال للمرحلة الرابعة صحبة إندونيسيا.

المرحلة الرابعة سيتم تقسيم الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.

المنتخبات التي ضمنت تأهلها لكأس العالم حتى الآن اليابان وإيران وأوزبكستان.

أما المنتخبات التي ضمنت الانتقال للمرحلة الرابعة من التصفيات فهي الإمارات وإندونيسيا.

فرص السعودية

المنتخب السعودي يستضيف منتخب أستراليا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 10 يونيو الساعة 9:15 مساءً.

الأخضر السعودي في المركز الثالث بـ13 نقطة، ويسبقه منتخب أستراليا بـ16 نقطة.

- تعادل أو خسارة السعودية يضمن لأستراليا التأهل إلى جانب اليابان.

- فوز السعودية بفارق أقل من 8 أهداف يؤهل أستراليا إلى كأس العالم، وانتقال الأخضر إلى المرحلة الرابعة

- فوز السعودية بفارق 8 أهداف أو أكثر يؤهل الأخضر مباشرة إلى كأس العالم