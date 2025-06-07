ذا أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم جيتنز من دورتموند

السبت، 07 يونيو 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

جيمي جيتينز - بوروسيا دورتموند

تقدم تشيلسي الإنجليزي بعرض رسمي لبوروسيا دورتموند الألماني لضم جيمي جيتنز.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن اللاعب حصل على عرض شخصي يمتد لـ 7 مواسم ويرحب بإتمام الانتقال للفريق الذي أبدى سابقا الاهتمام به كثير.

وأشار التقرير إلى أن دورتموند يرى أن الإنجليزي البالغ 21 عاما محتمل لبناء الفريق في الصيف ونظرا لكونه ليس الخيار الأمثل للمدرب نيكو كوفاتش.

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ويرى اللاعب الشاب أن انتقاله للدوري الإنجليزي سيمنحه فرصة أكبر للمطالبة بالمشاركة مع منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، إذ لم ينضم للأسود الثلاث حتى الآن.

ويتحرك تشيلسي لضم جيتينز بعد عودة جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد عقب عدم تفعيل بند شراءه.

وسبق أن أبدى بايرن ميونيخ اهتماما بضم الإنجليزي الشاب من قبل.

وبدأ جيتنز بقميص شباب مانشستر سيتي وانضم لدورتموند في 2020. وخاض بقميص الأصفر والأسود 106 مباراة ويمتد تعاقده حتى 2028.

الجناح الأيسر سجل الموسم الماضي 12 هدفا من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد أعلن ضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون في أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.

جيمي جيتينز بوروسيا دورتموند تشيلسي
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