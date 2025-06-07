البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي
السبت، 07 يونيو 2025 - 22:01
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر تعاقده مع لويس هنريكي قادما من مارسيليا الفرنسي.
لويس هنريكي
النادي : إنتر
ولم يعلن النادي مدة أو تفاصيل التعاقد.
وأصبح البرازيلي السادس والثلاثين في تاريخ إنتر، والصفقة الثانية هذا الصيف بعد التشيكي سوسيتش. (طالع التفاصيل)
وبدأ البرازيلي الشاب مسيرته مع بوتافوجو البرازيلي وانتقل لمارسيليا بعمر 18 عاما في يونيو 2020.
وعاد مجددا معارا لصفوف بوتافوجو وشارك في 58 ليعود لمارسيليا مجددا.
وجذب تألقه في الموسم الماضي الأنظار إذ سجل 9 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات خلال 35 مباراة.
وسبق أن صرّح لويس: "لم أكن أريد المغادرة دون إظهار من أنا حقا"، حيث ساهم في إنهاء الفريق للمركز الثاني في الدوري الفرنسي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
His first day as a Nerazzurro ⚫️🔵#ForzaInter #WelcomeLuis pic.twitter.com/YrwytV8jIG— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 7, 2025
وكان لويز أحد أسرع اللاعبين في الدوري الفرنسي، حيث سجلت أقصى سرعة له في الجري 36.98 كم / ساعة في الموسم الماضي.
وسينضم الجناح البرازيلي لصفوف إنتر في كأس العالم للأندية حيث ستكون مباراة مونتيري المكسيكي هي الأولى له مع الفريق.