البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي

أعلن نادي إنتر تعاقده مع لويس هنريكي قادما من مارسيليا الفرنسي.

ولم يعلن النادي مدة أو تفاصيل التعاقد.

وأصبح البرازيلي السادس والثلاثين في تاريخ إنتر، والصفقة الثانية هذا الصيف بعد التشيكي سوسيتش. (طالع التفاصيل)

وبدأ البرازيلي الشاب مسيرته مع بوتافوجو البرازيلي وانتقل لمارسيليا بعمر 18 عاما في يونيو 2020.

وعاد مجددا معارا لصفوف بوتافوجو وشارك في 58 ليعود لمارسيليا مجددا.

وجذب تألقه في الموسم الماضي الأنظار إذ سجل 9 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات خلال 35 مباراة.

وسبق أن صرّح لويس: "لم أكن أريد المغادرة دون إظهار من أنا حقا"، حيث ساهم في إنهاء الفريق للمركز الثاني في الدوري الفرنسي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان لويز أحد أسرع اللاعبين في الدوري الفرنسي، حيث سجلت أقصى سرعة له في الجري 36.98 كم / ساعة في الموسم الماضي.

وسينضم الجناح البرازيلي لصفوف إنتر في كأس العالم للأندية حيث ستكون مباراة مونتيري المكسيكي هي الأولى له مع الفريق.