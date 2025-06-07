البرازيلي الـ 36.. إنتر يضم لويس هنريكي

السبت، 07 يونيو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

لويز هنريكي - إنتر

أعلن نادي إنتر تعاقده مع لويس هنريكي قادما من مارسيليا الفرنسي.

ولم يعلن النادي مدة أو تفاصيل التعاقد.

وأصبح البرازيلي السادس والثلاثين في تاريخ إنتر، والصفقة الثانية هذا الصيف بعد التشيكي سوسيتش. (طالع التفاصيل)

وبدأ البرازيلي الشاب مسيرته مع بوتافوجو البرازيلي وانتقل لمارسيليا بعمر 18 عاما في يونيو 2020.

وعاد مجددا معارا لصفوف بوتافوجو وشارك في 58 ليعود لمارسيليا مجددا.

وجذب تألقه في الموسم الماضي الأنظار إذ سجل 9 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات خلال 35 مباراة.

وسبق أن صرّح لويس: "لم أكن أريد المغادرة دون إظهار من أنا حقا"، حيث ساهم في إنهاء الفريق للمركز الثاني في الدوري الفرنسي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان لويز أحد أسرع اللاعبين في الدوري الفرنسي، حيث سجلت أقصى سرعة له في الجري 36.98 كم / ساعة في الموسم الماضي.

وسينضم الجناح البرازيلي لصفوف إنتر في كأس العالم للأندية حيث ستكون مباراة مونتيري المكسيكي هي الأولى له مع الفريق.

لويز هنريكي إنتر مارسيليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة تصفيات كأس العالم – هولندا تنتصر بثنائية على فنلندا في 23 دقيقة مبابي: أرشح ديمبيلي للكرة الذهبية.. وأنا الآن في قلب العاصفة أتالانتا يوضح حقيقة عرض الهلال لضم إيدرسون بريشيا يقترب من الإفلاس.. وسبال يفشل في تسجيل أوراقه للمشاركة بالدرجة الثالثة الإيطالية مبابي: فوز سان جيرمان بلقب أبطال أوروبا؟ لا ندم إنه قدري ذا أثليتك: تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم جيتنز من دورتموند تصفيات كأس العالم - كين يقود إنجلترا للفوز على أندورا.. ورقم قياسي لتوخيل
أخر الأخبار
تريزيجيه: هددت طرابزون لأعود إلى الأهلي.. ولم أحصل على حقي إعلاميا 2 ساعة | الكرة المصرية
الشناوي: صورنا بجانب ميسي تشعرنا بالفخر.. وهذا الفارق بين البطولة الحالية وكأس العالم 2018 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ريبيرو الأول - عن موقف زيزو وضيق الوقت وخطة إيقاف ميسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دي لا فوينتي: هذا ما يفاجئنا في يامال.. ومستعد للهزيمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/506808/البرازيلي-الـ-36-إنتر-يضم-لويس-هنريكي