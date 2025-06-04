بيتار سوسيتش.. إنتر يعلن أولى صفقاته الصيفية

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

بيتار سوسيتش - إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي التعاقد مع الكرواتي بيتار سوسيتش قادما من دينامو زغرب.

ويشغل سوسيتش خط الوسط وهو ابن عمل لوكا سوسيتش لاعب ريال سوسيداد الحالي.

ووقع اللاعب الشاب على عقود انتقاله مقابل 14 مليون يورو.

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وسيكون ثامن لاعب كرواتي يرتدي قميص النيراتزوري بعد كل من ماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

صاحب الـ 21 عاما وُلد في البوسنة لعائلة كرواتية وفي يناير 2022 انضم لدينامو زغرب.

وفي موسم 2022-23 أعير لفريق زيرنسجكي موستار البوسني ساهم في تتويج الفريق بالثنائية المحلية.

وفي موسم 2023-24 أصبح عضوا أساسيا في تشكيل الفريق وفاز بالثلاثية المحلية بعدما خاض 42 مباراة سجل خلالها هدفين.

وحظي في الموسم الجاري بفرصة اللعب لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

كما ارتدى قميص كرواتيا في 7 مباريات دولية وسجل ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وأصبح الكرواتي الشاب أولى صفقات إنتر الصيفية للموسم المقبل ومن المنتظر أن يخوض أولى مبارياته مع إنتر في كأس العالم للأندية 2025.

بيتار سوسيتش إنتر دينامو زغرب
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