سكاي: ليفركوزن وأندية إنجليزية تستعد لضم جارناتشو

السبت، 07 يونيو 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

جارناتشو - مانشستر يونايتد

أبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وتوصل الأرجنتيني الشاب لاتفاق مع الشياطين الحمر للرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم المقبل، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورت.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

وغاب جارناتشو بالفعل عن قائمة فريقه في الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي للدوري الإنجليزي.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو هذا الموسم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد باير ليفركوزن أليخاندرو جارناتشو
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