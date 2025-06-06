كييزا: موتا طلب مني الرحيل عن يوفنتوس.. وباريس سحق إنتر نفسيا

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

ليفربول - كييزا

كشف فيديريكو كييزا لاعب ليفربول عن سبب رحيله من يفوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الإيطالي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "تياجو موتا كان واضحا معي في يوفنتوس، قال لي إنه ليس بحاجة إلي وطلب مني البحث عن ناد آخر، قلت له إنني كنت مستعدا للقتال على مركزي لإثبات أنني قادر على تقديم أداء جيد مع يوفنتوس، لكن كان في النهاية هذا خياره".

وأضاف "باريس سان جيرمان؟ سيطر علينا في مباراة الذهاب حتى لو انتصرنا بالمباراة، لكن الأمور سارت بشكل مختلف في الإياب وفاز، إنه فريق قوي للغاية ويتمتع بقوة هائلة".

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وأنهى حديثه قائلا: "في النهائي ضد إنتر عندما تقدم بهدفين دون رد بعد 20 دقيقة انتهى الأمر وسحق إنتر نفسيا".

وتوج كييزا ببطولة الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول في الموسم المنقضي.

وشارك كييزا في 14 مباراة رفقة ليفربول وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بواقع 466 دقيقة مع ليفربول.

فيديريكو كييزا ليفربول الدوري الإنجليزي يوفنتوس
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