بعد عرضه الرسمي لضم مصدق.. الوداد يعلن التعاقد مع مدافع هولندي

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

بارت مايرز

أعلن نادي الوداد المغربي تعاقده مع الهولندي بارت مايرز ليتم قيده في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

ويلعب بارت مايرز ضمن صفوف نادي بوراك بانيا البوسني.

ولعب المدافع الهولندي 28 مباراة مع فريقه خلال الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.

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كما شارك مايرز في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا ومثلهم في الدوري الأوروبي وسجل هدفين.

بينما لعب 28 مباراة خلال منافسات الدوري البوسني.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق أن الوداد تقدم بعرض رسمي لضم صلاح مصدق على سبيل الإعارة".

وأوضح المصدر: "العرض الرسمي الذي وصل إلى الزمالك من الوداد المغربي يتضمن بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل.".

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

بارت مايرز الوداد مصدق الزمالك
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