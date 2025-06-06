الونش: أردنا أن يكون كأس مصر خير ختام لمسيرة محمد عبد الشافي مع الزمالك

الجمعة، 06 يونيو 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي يرفع لقب كأس مصر 2025 - الزمالك

أبدى محمود حمدي "الونش" قائد الزمالك سعادته بالفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز في مباراة محمد عبد الشافي الأخيرة.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، ورفع عبد الشافي الكأس.

وقال محمود حمدي "الونش" عبر أون سبورت: "أشكر الجميع والجماهير وأهديهم اللقب، واللاعبون يستحقون مكانة أفضل وفي حال حللنا مشاكلنا سنكون في مكان أفضل".

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وأضاف "وأتمنى التوفيق لمحمد عبد الشافي في خطوته المقبلة لأنها مباراته الأخيرة معنا وأردنا أن تكون ختامها مسك له معنا".

وترك الونش وشيكابالا محمد عبد الشافي لرفع لقب كأس مصر 2025 للمرة 29 في تاريخه.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

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