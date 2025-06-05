ديانج القائد يخسر مع مالي من الكونغو الديمقراطية وديا قبل الانضمام للأهلي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع منتخب مالي

خسر منتخب مالي بمشاركة أليو ديانج أمام الكونغو الديمقراطية وديا.

المباراة الودية أقيمت في أورليون في فرنسا في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وبدأ ديانج لاعب الأهلي أساسيا ومرتديا شارة قيادة النسور المالية قبل الانضمام لبعثة الأهلي في أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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وجلس فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز طيلة اللقاء على مقاعد البدلاء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق صامويل إيسندي في الدقيقة 27.

ويستعد منتخب مالي لمواجهة جُزر القُمر ثم مالي في تصفيات كأس العالم شهر سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

فيما سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية مع مدغشقر وديا، ثم يلتقي أنجولا وزامبيا في تصفيات كأس العالم بشهر سبتمبر المقبل.

أليو ديانج مالي الأهلي فيستون ماييلي
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