الجزائر تتفوق بثنائية على رواندا وديا

انتصر منتخب الجزائر على رواندا بنتيجة 2-0 وديا في مباراة أقيمت على ملعب شهيد حملاوي في قسنطينة.

وتقدم الأفناك بهدف يوسف بلايلي في الدقيقة 28 برأسية بعد عرضية هشام بوداوي.

وفي الدقيقة 58 أرسل بلايلي بينية رائعة إلى جوين حجام الذي سدد في الزاوية القريبة.

وسيلتقي منتخب الجزائر يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي آخر مع السويد في ملعب الأصدقاء.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وسيخوض ثعالب الصحراء مواجهة منتظرة مع بوتسوانا ثم غينيا في التوقف الدولي المقبل.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.