تقرير: ميدو مستشارا للتخطيط في نادي إينوسيس القبرصي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الأهلي - المقاصة

كشف موقع kerkida القبرصي عن تولي أحمد حسام ميدو منصب استشاري في أحد الأندية القبرصية.

وأوضح الموقع القبرصي تفاصيل الاتفاق: "توصل نادي إينوسيس نيون القبرصي لاتفاق مع أحمد حسام ميدو لتولي دور استشاري في التخطيط للموسم الجديد".

وأضاف التقرير: "سيقوم ميدو بالتنسيق مع المدرب المدرب دامير كانادي والمدير الفني أندرياس كوزماس."

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وتابع "النادي سيستفيد من خبرات ميدو وشبكة علاقاته الواسعة".

ويشارك فريق إينوسيس نيون في الدوري القبرصي الممتاز.

ويشغل ميدو منصب عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك.

ولعب ميدو لأندية أياكس الهولندي، وتوتنام ووست هام الإنجليزي، وروما الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي.

يذكر أن انضم علي أحمد حسام "ميدو" لنادي أيا نابا القبرصي المشارك في الدرجة الثانية المحلية، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

علي مواليد 2004 -20 عاما- ويشغل مركز لاعب المهاجم.

أحمد حسام ميدو نادي إينوسيس نيون القبرصي الدوري القبرصي
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